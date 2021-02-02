Муромляне сливали бензин из машины скорой помощи

Во Владимирской области росгвардейцы задержали приятелей, сливавших бензин с автомобиля скорой помощи. Во время патрулирования улицы Войкова сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на двух молодых людей, которые стояли около автомобиля скорой медицинской помощи и заметно занервничали, увидев правоохранителей. Подойдя ближе, росгвардейцы увидели в руках одного из них шланг для слива бензина и рядом стоящую канистру. Как оказалось, мужчины тридцати и двадцати восьми лет решили слить бензин, чтобы заправить автомобиль друга. Сейчас задержанные переданы полиции для дальнейшего разбирательства.