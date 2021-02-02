Вязниковские конокрады украли лошадей из конюшни Юрьев-Польского района

Сорокадевятилетний и тридцатитрехлетний приятели из Вязниковского района ночью 27 августа прошлого года украли двух лошадей из конюшни, расположенной в Юрьев-Польском районе. Преступление мужчины планировали заранее. Один из конокрадов заранее нашел водителей и машины, обещал заплатить крупные суммы денег за перевозку, поясняя, что ему необходимо доставить купленных им лошадей к себе домой. Ничего не подозревавшие знакомые согласились ему помочь. Так и получилось: после похищения животных на «Газели» привезли домой к одному из похитителей. Но уже на следующий день полицейские нашли и преступников, и пропавших лошадок, которых вернули настоящему хозяину. Кстати, ущерб, причиненный их действиями, оценили в 270 тысяч рублей. Юрьев-Польский районный суд признал мужчин виновными в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Оба злоумышленника получили реальные сроки: один проведет два года в колонии общего режима, другой – три года в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.