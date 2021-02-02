Больным детям из хирургического отделения детской областной больницы собирают игрушки

С 1 по 19 февраля 2021 года каждый владимирец может стать ее участником, сотворив маленькое чудо для маленьких пациентов хирургического отделения Детской областной больницы.

Для этого жители Владимира могут сделать этим детям подарки. Разрешено дарить конструкторы (без мелких деталей), мягкие игрушки, кукол, канцелярские товары, настольные игры, добрые позитивные книги.

Игрушки можно привезти и передать по следующим адресам:

- ул. Строителей, 6, каб. 26, по будням с 9.00 до 17.00 (городское управление по физической культуре, спорту и молодежной политике, тел. 77-86-83),

- ул. Михайловская, 24, каб. 16, по будням с 8.30 до 17.00 (МБУ «Молодёжный центр»),

- ул. Девическая, 3, ежедневно с 12.00 до 20.00 (магазин «ТвояМоя»),

- ул. Верхняя Дуброва, 2, по будням с 18.00 до 21.00 (зал Федерации тхэквондо ГТФ Владимирской области).

Все подарки будут переданы детям. Справки по тел.: 77-86-83 (руководитель «Доброштаба» Дарья Щекина) или в личных сообщениях в группе «Доброштаб» соцсети ВКонтакте.