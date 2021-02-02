Муромлянин незаконно продал 3500 литров спирта

Сорокашестилетний житель Мурома обвиняется в закупке, хранении и розничной продаже спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенные в крупном размере. В декаюре прошлого года он приобрел десять тысяч литров спиртосодержащей продукции в немаркированных емкостях. И, чтобы заработать, стал продавать их. Он успел сбыть 3500 литров, когда в том же месяце его противоправная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Владимирской области. При этом из его гаража правоохранители изъяли еще 6500 литров немаркированной спиртосодержащей продукции на сумму около 100 000 рублей. Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся. Расследование уголовного дела продолжается.