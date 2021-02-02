Во Владимире сделать прививку от коронавируса можно в семи поликлиниках

В областной столице продолжается вакцинация горожан от новой коронавирусной инфекции. Прививки делают в семи поликлиниках. Всем желающим сделать прививку можно записаться через вкладку «Мое здоровье» на Госуслугах или позвонив в регистратуры поликлиник, где желающих запишут, а потом пригласят на вакцинацию в определенный день и час, пригласят на вакцинацию в определенный день и час. Как отмечают в мэрии, все больницы, где организованы пункты вакцинации, оснащены необходимым количеством вакцины, отработан алгоритм проведения вакцинации. Сразу после первого введения вакцины горожан запишут на введения второго компонента, который состоится через 21 день. Напомним, вакцинация противопоказана беременным или кормящим грудью женщинам, детям до 18 лет, а также тем, у кого обострились хронические заболевания или имеется тяжелая аллергия. Кроме того, с момента последней прививки от других заболеваний должно пройти не менее месяца, с момента заболевания Covid-19 – не менее полугода, с момента заболевания ОРВИ – не менее месяца.

КОНКРЕТНО

Контактные телефоны лечебных учреждений для желающих вакцинироваться:

ГБУЗ ВО ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81,

ГБУЗ ВО ГКБ № 5 г. Владимира — 77-34-90,

ГБУЗ ВО ГП № 4 г. Владимира — 77-32-01,

ГБУЗ ВО ГП № 2 г. Владимира — 77-31-53,

ГБУЗ ВО ГБ № 2 г. Владимира — 53-57-84,

ГБУЗ ВО ГБ № 7 г. Владимира — 45-61-36,

Отделенческая больница на станции Владимир (железнодорожная больница ОАО «РЖД») - 54-32-13 (регистратура).