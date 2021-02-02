В Покрове осудят мужчину, который воровал вещи с городского пляжа и из квартиры родственников

Завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя города Покрова. По данным УМВД по Владимирской области, в мае прошлого года мужчина украл из квартиры родственников технику, деньги и ювелирные украшения почти на 50 тысяч рублей. Спустя несколько недель его задержали. В ходе следствия была установлена его причастность еще к 10 кражам.

С мая по июль прошлого года он украл велосипеды, а также мобильные телефоны и сумки с городского пляжа. Кроме того, злоумышленник проникал в хозпостройки и дома, откуда воровал электрические инструменты и бытовую технику. В одном из случаев он украл лодку и лодочный мотор. Общий ущерб, причиненный собственникам, превысил 280 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд.