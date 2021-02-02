Мусор, возившийся на закрытую Александровскую свалку, теперь повезут в Петушинский район

На официальном интернет-портале правовой информации опубликовано распоряжение департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области "О направлении потоков твердых коммунальных отходов".

В нем указано, что власти 33 региона нашли выход из сложившейся проблемы с закрытием Александровской свалки. В "белом доме" в свое время говорили, что ее закрытие грозит Александровскому району чуть ли не экологической катастрофой. В итоге чиновники решили направить мусор, который раньше поставлялся на Александровскую свалку, в Петушинский район. Мусор будут направлять в Центр по переработке и утилизации твердых бытовых отходов, что располагается южнее деревни Бабанино.

Напомним, что жители Петушинского района ранее также выступали против завоза к ним мусора с других районов области.