В районе поворота на Веризино поменяли схему движения

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Во Владимире изменилась схема проезда перекрестка в районе улицы Веризинская и выезда от НИКТИД (15 км). На перекрестке установили новые светофоры и дорожные знаки.

При движении по основному ходу федеральной автодороги на перекрестке запрещены левые повороты (дабы не пересекать встречное движение). Разрешен поворот направо в сторону улицы Веризинская при движении со стороны Нижнего Новгорода. Поворот направо при движении со стороны Москвы на НИКТИД запрещен. Выезд на М-7 «Волга» от улицы Веризинская возможен налево и направо под разрешающий сигнал светофора.

Для проезда на улицу Веризинскую при движении по М-7 «Волга» со стороны Москвы необходимо заблаговременно свернуть на дорогу-дублер у НИКТИДа. Выезд на федеральную трассу с дороги-дублера под разрешающий сигнал светофора в любом направлении.