В Суздале отремонтировали дороги на шести улицах

В городе-музее привели в порядок бульвар Всполье, отремонтировав всю улицу протяженностью 1,26 километра. Восстановили проезжую часть, тротуар, сделали два пешеходных перехода и искуственные неровности. В прошлом году отремонтировано дороги пяти участков улиц Гоголя, Пушкарской, Толстого, Транспортной и Советской, а также обустроили несколько пешеходных переходов и тротуаров, добавили посадочные площадки и заездные карманы, дорожные знаки и искусственные неровности. В этом году ремонт улиц продолжится. Подрядчику, которым стало владимирское «ДСУ-3», предстоит отремонтировать дорогу на улице Ленина на участке протяженностью 1,9 километра. На этот ремонт выделили 18,3 миллионов рублей. На сэкономленные в результате торгов 6,7 миллионов рублей планируется заменить светофор на перекрестке улиц Ленина и Кремлевская и организовать ряд посадочных площадок и пешеходных переходов, установить дорожные знаки и нанести разметку. Кроме того, в этом году запланирован ремонт дорожного покрытия улицы Гастева, а в 2022 году – второй части улицы Ленина. Кстати, именно печальное состояние городских дорог (и отсутствие общественных туалетов) жители города при опросе организованном преддверии юбилея Суздаля, назвали одной из главных проблем.