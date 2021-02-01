В Киржаче 20-летний вор прятал краденое в лесу и выставлял объявления о продаже в интернет

Завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя, которого обвинили в краже. По данным УМВД по Владимирской области, в ноябре прошлого года в полицию обратилась хозяйка дачного участка, которая рассказала, что с ее территории пропало имущество почти на 40 тысяч рублей.

В ходе следствия установлено, что молодой человек, зная, что в дачных домах сейчас нет хозяев, приехал на автомобиле и украл имущество из одного. Вещи он спрятал в лесу в соседнем районе, сделал фото и в дальнейшем организовал продажу в интернете. Уголовное дело направлено в суд.