Во Владимирской области более 14 миллионов потратят на оснащение коррекционных школ-интернатов

На 14, 7 миллиона рублей в этом году обновят материально-техническую базу двух школ - специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате города Владимира для слепых и слабовидящих детей и Барско-Городищенской специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате. На эти деньги обновят оборудование в классах, кабинетах технологии, помещениях для дополнительного образования, а также оборудуют и оснастят кабинеты психологов, дефектологов и логопедов. В областной администрации напоминают, в 2019-2020 годах во Владимирской области уже на 45 миллионов рублей, поступивших из федерального бюджета, обновили материально-техническую базу десяти коррекционных школ.

- В 10 коррекционных школах региона создана благоприятная среда для коррекции имеющихся у детей проблем. Создание более качественной образовательной среды, внедрение эффективных обучающих и корректирующих программ, использование современнейшего оборудования – все это направлено, в первую очередь, на повышение уровня социализации наших особенных учеников, – отметила заместитель директора Департамента образования Елена Запруднова.