Владимирец, сбивший мотоциклиста, отправится в колонию

Двадцатидевятилетнего владимирца признали виновным в нарушении лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Поздним вечером 31 августа водитель на «Шевроле Нива» ехал по Суздальскому проспекту со стороны улицы Добросельской в сторону улицы Юбилейной. На нерегулируемом перекрестке при повороте налево он не уступил дорогу водителю мотоцикла, который двигался навстречу. От полученных травм тридцатидвухлетний мотоциклист скончался на месте аварии. Водитель машины вину признал и раскаялся. Фрунзенский районный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием в колонии-поселении. Также он лишен права управления транспортными средствами на те же два года. Приговор в законную силу не вступил.