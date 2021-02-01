В деревне Пенкино Камешковского района сняли карантин по африканской чуме свиней

Карантин по африканской чуме свиней 31 января сняли с личного подсобного хозяйства в деревне Пенкино Камешковского района. Опасное заболевание там обнаружили в середине января и с 15 января ввели карантин. А вот второй очаг опасной болезни в Камешковском районе еще остался. Африканскую чуму свиней выявили в крестьянско-фермерском хозяйстве села Давыдово Камешковского района. Опасность распространения болезни пока сохраняется, поэтому карантин, установленный 14 января, продлили. Он закончится 14 февраля.