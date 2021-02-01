За неделю ОРВИ заболели почти десять тысяч владимирцев

За прошедшую неделю за медицинской помощью во Владимирской области обратилось 9 790 человек с признаками ОРВИ, среди них 3 883 ребенка. Как отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора, пороговый уровень заболеваемости выше на 13,9%, а превышение эпидпорога зарегистрировано в возрастной категории от пятнадцати лет и старше на 76,8%. В областной столице за те же семь дней к врачам обратилось 3 958 человек, в том числе 1 084 ребенка. Показатель заболеваемости на территории города составил 110,90 на 10 тыс. населения. Пороговый уровень заболеваемости выше на 19,5%, а превышение эпидпорога регистрируется среди взрослых на 100,8%. Гриппа в регионе пока нет, по результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов за прошедшую неделю в структуре положительных находок преобладают риновирусы, COVID-19 и метапневмовирусная инфекция.