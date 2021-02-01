В Вязниках пациентам-льготникам не выдавали бесплатные препараты

Сотрудники прокуратуры Вязниковского района проверили, получают ли жители, состоящие на учете в больнице, бесплатные препараты по рецептам врачей. Выяснилось, что большинство покупает лекарства за свои деньги.

- В этой связи межрайонным прокурором в суд направлены два исковых заявления, в которых он потребовал обязать лечебное учреждение возместить пациентам денежные средства, затраченные на приобретение лекарственных препаратов, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Иски рассмотрены и удовлетворены, возмещение денег находится на контроле у прокуратуры.