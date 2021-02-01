С помощью миллионных выплат власти 33 региона планируют привлечь в службу скорой медпомощи более 200 человек

Власти Владимирской областибудут выплачивать по 1 и 2 миллионам рублей медикам скорой помощи. Выплату в размере 2 млн рублей получат врачи общепрофильных выездных бригад, а также педиатры, психиатры и анастезиологи-реаниматологи. Выплата в размере 1 млн рублей предоставляется фельдшерам выездных бригад скорой медицинской помощи и медицинским сёстрам-анестезистам специализированных бригад.

Получить эти меры господдержки могут работники в возрасте до 50 лет, прибывшие, начиная с 2021 года, в города Владимирской области с населением более 50 тысяч человек после получения медицинского образования или из других регионов страны при условии отсутствия предыдущей работы в нашем регионе не менее двух лет по месту основной работы. На выплату также могут рассчитывать медработники, перешедшие из расположенных в регионе медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, и частной системы здравоохранения, при условии работы в этих учреждениях не менее 2 лет.

До 2023 года планируется привлечь в регион 90 врачей и 120 фельдшеров.