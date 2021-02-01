Житель Суздаля одиннадцать раз ударил ножом знакомого

Суздальский районный суд вынес приговор пятидесятитрехлетнему местному жителю, признанному виновным в убийстве. В середине мая прошлого года он выпивал со своим более молодым знакомым, они поссорились и подсудимый нанес тридцатичетырехлетнему мужчине три удара ножом в область грудной клетки и живота, а также девять ударов в различные части тела. В результате раненый получил повреждения сердца, легких, печени и скончался от обильной внутренней кровопотери. Сам пожилой житель Суздаля вину признал частично, заявив, что действовал в пределах необходимой самообороны. Но сторона обвинения сумела убедить суд в том, что убийство совершено умышленно. Нападавший отправится в колонию строгого режима на восемь лет. Но приговор в законную силу не вступил и у него есть право обжаловать его.