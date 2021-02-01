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В Юрьев-Польском районе осудили педофила на 5,5 лет

Он через ВК совращал подростков с помощью фотографий и видео порнографического содержания
Алексей СУХОВАлексей СУХОВ
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Юрьев-Польский районный суд осудил местного 27-летнего мужчину по статье "развратные действия без применения насилия в отношении двух и более лиц, достигших 12-летнего возраста, но не достигших 14-летнего возраста".

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, с июня 2018 года по ноябрь 2019 года мужчина в социальной сети «ВКонтакте» вел активную переписку с подростками. По его просьбе они направляли ему свои фотографии интимного характера. В свою очередь, тот присылал им снимки и видео порнографического содержания. Одну из несовершеннолетних мужчина склонил к развратным действиям. При этом насилия не применял.

В итоге, суд приговорил педофила к 5 года и 6 месяцам исправительной колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил.

Криминал