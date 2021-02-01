Владимир от последствий воскресной метели убирали 53 снегоуборочных машины

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В общем-то, практически весь парк Центра управления городскими дорогами работал, начиная с субботы и по сегодняшнее утро (1 февраля). 30 января, город от снега расчищали 53 единицы техники и 56 дворников. Трактора расчищали от снега городские тротуары. Дворники - остановки общественного транспорта, лестничные сходы, пешеходные переходы, подходы к социальным объектам. Остальные машины занимались городскими трассами.

В воскресенье к работе по уборке снега было привлечено 55 единиц техники и 57 рабочих. С раннего утра 1 февраля снег с улиц города убирают 53 единицы техники и 74 дворников ЦУГД. Убранный снег вывозится на снегосвалку. При этом коммунальщики жалуются, что припаркованные в неположенных местах автомобили мешают вовремя чистить улицы.

По вопросам уборки города Владимира можно позвонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.