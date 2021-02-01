Для владимирской горбольницы №4 закупили современное оборудование для лечения инфарктов и инсультов

В 2021 году первичный сосудистый центр больницы №4 города Владимира получит современное медицинское оборудование для лечения и реабилитации пациентов после перенесённых инсультов и инфарктов.

Речь идет об ангиографическом комплексе с возможностью выполнения эндоваскулярных диагностических и лечебных вмешательств на брахиоцефальных, внутримозговых и коронарных артериях, диагностическом комплексе для ультразвуковых исследований высокого класса с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, выполнения транскраниальных исследований и трансторакальной эхокардиографии, передвижном УЗИ-аппарате для исследования сердца и сосудов, аппарат ИВЛ и другое оборудование.

Кроме того, ожидается поставка оборудования для медицинской реабилитации. Это тренажёр с биологической обратной связью для тренировки ходьбы, подъёмник для пациентов, комплекты мягких модулей для зала лечебной физкультуры, система для разгрузки тела пациента, а также современная медицинская мебель.