Владимирцы стали реже брать кредиты "до зарплаты"

За девять месяцев 2020 года владимирцы заключили с микрофинансовыми организациями, работающими на территории Владимирской области, 17,2 тысячи договоров займа на общую сумму 496 млн рублей. При этом количество договоров выросло на 10%, а объем выдач снизился за счет сокращения кредитования в сегменте займов «до зарплаты». Объем предоставленных жителям региона микрозаймов составил 147 млн рублей, сократившись на 11%. Средняя сумма займа составила 8700 рублей.

В тоже время представители владимирского бизнеса стали активнее сотрудничать с микрофинансовыми организациями: так, количество договоров с предпринимателями увеличилось на 84%. Доля займов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составила 70% от общего объема займов, или 349 млн рублей. Индивидуальные предприниматели Владимирской области заняли в МФО 93,5 млн рублей, оформив 59 договоров, а юридические лица – 255,5 млн рублей по 110 договорам.