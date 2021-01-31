Четвероклассник из Кольчугино сыграл в спектакле Владимирского театра кукол

29 января на премьере спектакля «Сказка о потерянном времени» исполнилась мечта ученика 4 класса из города Кольчугино Славы Колосницына - выйти на «большую» театральную сцену в качестве актера.

Как рассказали в областном театре кукол, именно такую мечту он озвучил, участвуя в федеральном проекте «Елка желаний». А театр поддержал желание мальчика.

По сценарию, после первого поклона актеров школьник читает стихотворение Самуила Маршака из книги «Часы и минуты».

- Исполнение таких нехитрых желаний дарит ребятам веру в чудо, а их семьям – в то, что окружающим они небезразличны. 2020 год был таким сложным для всех, пусть 2021-й – начнется с приятного! – сказал о проекте «Елка желаний» губернатор Владимир Сипягин.