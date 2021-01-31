В Суздале всех желающих научат правильно дышать

Эко-отель «Горячие ключи» сообщает о старте благотворительного марафона – «Русский дух!». Цель марафона: вовлечение широких слоев населения в формирование ценностей здорового образа жизни.

5 февраля всех желающих приглашают на встречу со звездным тренером дыхательных практик, помогающих снизить вес и укрепить организм-Мариной Корпан. Преподаватель с 20-летним стажем обучит диафрагмальному дыханию, которое эффективно действует на профилактику вирусных заболеваний.

Правильное дыхание повышает качество жизни, формирует экологию собственного мира, помогает вести здоровый образ жизни и противостоять любым вирусным инфекциям. Дыхательные гимнастики активно используют для восстановления переболевших COVID-19 и иными заболеваниями.

Праздник состоится с 12:00 до 14:00 на территории эко-отеля «Горячие ключи», территория пляжа.