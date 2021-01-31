Во Владимирской области от коронавируса выздоровели 127 человек

31 января во Владимирской области лабораторно подтверждено 153 новых случая заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 23494 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В больницах региона действует 1845 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 60 процентов из них заняты (1115), свободны – 730 коек.

20656 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 127 человек. За период наблюдения в области отмечено 683 летальных случая (плюс 7 за сутки).

В лабораториях медицинских учреждений, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) за минувшие сутки проведено 1529 исследований на Covid-19.

Во Владимирской области идет массовая вакцинация от коронавируса. Развернуто 45 прививочных пунктов, к иммунизации также подключены 17 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, которые выезжают в населенные пункты, в различные организации и предприятия.

Для удобства жителей региона запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг www.gosuslugi.ru, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции.