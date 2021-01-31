В Костерево и Камешково горели частные дома

пожар в Костерево. Фото ГУ МЧС по Владимирской области

30 января около пяти часов вечера загорелся частный дом в Костерево. Когда пожарные прибыли на место, горела кровля и мансардный этаж дома, хозяйственная пристройка, существовала угроза распространения пожара по всему дому и на соседний дом.

Пожарные не допустили распространения огня и ликвидировали пожар на площади 96 кв. м. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара от МЧС привлекались 3 единицы техники, 11 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

Похожий пожар произошел в Камешково в 23.42.

- На момент прибытия пожарных наблюдалось горение хозяйственной пристройки и кровли дома по всей площади, существовала угроза распространения пожара по всему дому и на соседний дом. Площадь пожара составила 96 кв. м, - сообщили в областном управлении МЧС.

В результате пожара сгорела кровля дома и хозяйственная пристройка. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара от МЧС привлекались 6 единиц техники, 20 человек личного состава.