Стан владимирского "Торпедо" покинул еще один футболист

Пресс-служба владимирского "Торпедо" сообщает о том, что между футбольным клубом и нападающим Дмитрием Забродиным достигнута договоренность о прекращении трудовых отношений.

Дмитрий родился в Нижнем Новгороде. Выступал за владимирское «Торпедо» в 2018 - 2020 годах. Также выступал за «Волгу-СДЮСШОР», ФК «Нижний Новгород» (обе - Нижний Новгород), «Химик-Тосол-Синтез», «Химик», «Дзержинск-ТС» (все - Дзержинск), ФК «Муром» (Муром).

Первый гол за «Торпедо» (Владимир): 16 мая 2018 года в матче «Текстильщик» (Иваново) - «Торпедо» (Владимир) - 4:1.

Всего в первенствах России в составе «Торпедо» (Владимир) провел 60 игр, забил 9 голов.