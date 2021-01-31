В Суздале на мужчину составили протокол за выезд на лед на повозке

30 января на реке Каменке в Суздале состоялся совместный профилактический рейд сотрудников МЧС, полиции, органов местного самоуправления.

- В условиях, когда на территории региона в течение нескольких дней держались плюсовые температуры, прочность льда снизилась, он стал более рыхлым. В связи с этим выход на лед представляет собой смертельную опасность, - говорится на сайте МЧС по Владимирской области.

В ходе рейда специалисты увидели мужчину, который выехал на лед на гужевой повозке. На владельца был составлен административный протокол. Также выявлено нарушение касаемо эксплуатации на льду снегохода. На владельца так же составлен административный протокол.

Напомним, что с начала года на территории региона уже произошло два происшествия, в результате которых погибли люди. Спасатели просят воздержаться от выхода на лед в условиях температурных качелей и ответственно относиться к собственной безопасности.