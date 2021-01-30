Во Владимирской области от коронавируса скончались еще семь человек

По данным на 30 января в регионе лабораторно подтверждено 150 новых случаев заболевания Covid-19. Из них 47 – во Владимире, по 17 – в Гусь-Хрустальном и Муроме, по 9 – в Александрове, Коврове и Петушках, 7 – в Суздале, по 5 – в Вязниках, Киржаче, Кольчугине и Собинке, 4 – в Красной Горбатке, по 3 – в Меленках и Судогде, по 2 – в Гороховце и Юрьеве-Польском, 1 – в Радужном. Всего в области зарегистрирован 23341 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В больницах области действует 1845 коек для зараженных вирусом. 60 процентов из них заняты (1103), свободны 742 койки. 20529 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 153 человека. Скончались 676, в их числе семь по состоянию на 30 января. В лабораториях за минувшие сутки проведено 2584 исследования на Covid-19.

Во Владимирской области идет массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. В медицинских организациях развернуто 45 прививочных пунктов, к иммунизации также подключены 17 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, которые выезжают в населенные пункты, организации и предприятия.

Для удобства жителей региона запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг www.gosuslugi.ru, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции.