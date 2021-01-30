В Петушинском районе остановили троих водителей, которые управляли неисправными машинами

29 января дорожные полицейские провели рейд, в ходе которого выявили 16 нарушений ПДД, допущенных автолюбителями в Петушинском районе. Трое водителей управляли машинами, имеющими неисправности, еще четыре нарушения связаны с управлением авто без тахографа, такое же количество нарушений - с правилами применения ремней безопасности. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.

Также водители привлечены к административной ответственности за нарушения правил пользования внешними световыми приборами, управление машинами с нечитаемыми регистрационными знаками, невыполнение владельцем установленной обязанности по страхованию своей автогражданской ответственности.