Во Владимирской области с 2019 года ищут пенсионера

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

Геннадий Горелов пропал 20 июля 2019 года в поселке Красная Горбатка Селивановского района. На момент пропажи ему было 73 года. Несмотря на время со дня исчезновения, полицейские и волонтеры продолжают поиск и распространяют ориентировки.

Приметы мужчины: рост 170 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза карие. Был одет в черную ветровку, темно-синие спортивные брюки. Любую информацию сообщайте по телефонам: 88007005452 или 112.

В этом году у волонтеров отряда "Лиза Алерт" уже был случай, когда удалось найти давно пропавшего человека. Мужчина из Подмосковья пропал в августе 2019 года. В 2021-м он пришел в отдел полиции Петушинского района Владимирской области. Ничего не помнил: кто он и как оказался в другом регионе. Полицейские передали фото мужчины добровольцам отряда. Волонтеры нашли ориентировку 2019 года, после владимирские оперативники связались с отделом полиции, куда родственники писали заявление о пропаже. Родные сразу узнали мужчину по фото, после чего его мама выехала во Владимирскую область.