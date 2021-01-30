Светофор на Верхней Дуброве во Владимире заработал в новом режиме

Вчера, 29 января, на светофорном объекте на перекрестке улиц Верхняя и Нижняя Дуброва в районе рынка «Слобода» установили дополнительную секцию - стрелку поворот направо на выезд с Нижней Дубровы на Верхнюю в сторону проспекта Ленина.

До установки дополнительной секции выезд был возможен в третьей фазе работы светофора. Время для проезда составляло 38 секунд. Теперь выехать с Нижней Дубровы на Верхнюю можно в первой и третьей фазе работы, когда разрешено движение встречного направления. Повысилась пропускная способность выезда, а время для проезда увеличилось до 75 секунд.

Напомним, светофор установили в 2020 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Объем финансирования монтажа светофора составил почти 2,6 млн рублей.