Жительница Владимира судилась с соседями из-за плесени в квартире

Горожанка обратилась в суд с иском сразу к трем соседям, требуя возмещения вреда здоровью и компенсации морального вреда. Как указала женщина, в августе 2017 года соседи затопили ей квартиру. Потоп был настолько сильный, что после этого дома у женщины появились плесень и грибок, что привело к ухудшению состояния ее здоровья, необходимости обращения за медицинской помощью. Также по словам жительницы Владимира, она из-за этого страдала и вынуждена была тратиться на лекарства. Однако сначала Октябрьский районный суд, а потом и областной отказал ей: женщина не смогла доказать, что на ухудшение ее здоровья повлиял потом и появившаяся плесень, а также не смогла привести доказательства, подтверждающие, что плесень и грибок возникли после затопления.