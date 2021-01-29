В Кольчугино тридцать человек оштрафовали за посещение магазинов и аптек без масок

После новогодних праздников в Кольчугино стали строже контролировать соблюдение масочного режима. С 11 января Кольчугинским городским судом рассмотрено более тридцати дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Установлено, что горожане находились в магазинах, помещениях автовокзалов, в общественном транспорте и на его остановках без средств индивидуальной защиты. Нарушителей оштрафовали, каждому из них придется заплатить от тысячи до полутора тысяч рублей. В настоящее время в производстве суда находится около сорока аналогичных дел. Напомним, носить маски или респираторы необходимо в общественных местах, в том числе магазинах, аптеках, торговых центрах, администрациях и вокзалах.