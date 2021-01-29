Камешковца оштрафовали за торговлю самогоном

Пятидесятичетырехлетний житель Камешковского района в декабре прошлого года, перед новогодними праздниками, у себя дома продал бутылку самогона, крепостью почти сорок градусов. За незаконную продажу домашнего спиртного напитка местному жителю его привлекли к административной ответственности. С учетом материального положения мужчины, его характеристик и возраста, а также того, что он признал вину и раньше к административной ответственности не привлекался, суд назначил наказание менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного этой статьей - тридцати тысяч рублей, снизив размер штрафа до 15000 рублей. Самогон у камешковца тоже конфисковали.