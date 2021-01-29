Во Владимире на пожаре в магазине эвакуировали 18 человек и спасли кота

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области

29 января на ул. Горького во Владимире загорелись торговые павильоны, которые расположены на 1 этаже в жилом доме №40. Предположительно пожар начался в отделе с одеждой. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения Владимирского гарнизона.

В ходе разведки из жилого дома и торговых точек спасли 18 человек, в том числе троих детей, и несколько животных. Пожар локализован в 16.01 на площади 70 квадратных метров. Погибших и пострадавших, по предварительной информации пресс-службы МЧС, нет.

Информация уточняется. На месте работает 23 человека и 8 единиц техники.