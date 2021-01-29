Во Владимире в результате ДТП спасатели деблокировали пострадавшего из машины

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области

29 января в районе 12.00 на федеральной автодороге М-7 в черте города Владимира произошло ДТП - столкнулись две грузовые машины. На место оперативно выехали сотрудники госавтоинспекции, МЧС и медики. В результате аварии пострадал один человек. Его спасателям пришлось деблокировать из автомобиля. Погибших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Всего в ликвидации последствий аварии принимало участие 14 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС семь человек и две единицы техники.