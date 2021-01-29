19-летнего покровчанина осудят за фальшивые 5 тысяч рублей

Завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя города Покрова. Его обвинили в сбыте поддельных денег. По данным УМВД по Владимирской области, в апреле прошлого года обвиняемый нашел на улице фальшивку номиналом 5000 рублей. Понимая, что она поддельная, молодой человек все же расплатился купюрой. Уголовное дело в отношении него направлено в суд.

В 2020 году на территории Владимирской области из оборота изъято более 500 поддельных купюр различного достоинства. Нанесенный жителям и организациям ущерб превысил два миллиона рублей. Лидирует по количеству подделок банкнота номиналом в 5 000 рублей.