Работающий вязниковец незаконно получал пособие по безработице

По материалам Вязниковской межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту незаконного получения пособия. Как показала прокурорская проверка, безработный местный житель в апреле прошлого года обратился в центр занятости населения, чтобы найти работу. Ему назначили и три месяца выплачивали пособие по безработице. Тем временем мужчина сам устроился, но об этом в центр занятости не сообщил и продолжил незаконно получать пособие по безработице. В результате он незаконно получил более тридцати тысяч рублей. Сейчас возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.159.2 УК РФ -мошенничество при получении выплат, расследование которого находится на контроле прокуратуры.