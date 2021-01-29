Владимирская бегунья завоевала серебро на чемпионате России

В течение трех дней, с 25 по 27 января, на базе Спортивной школы олимпийского резерва № 3 в Новочебоксарске прошли первенство России по легкой атлетике в помещении среди юношей и девушек до 18 лет, а также Всероссийские соревнования.

Состязания собрали сильнейших легкоатлетов страны - более 450 спортсменов из 55 субъектов России.

Программа соревнований была насыщенной – беговые дисциплины на дистанциях от 60 до 3000 м, эстафета 4х400 м, прыжки в высоту, длину, с шестом, тройной прыжок, толкание ядра.

Владимирская бегунья Валерия Тарасова стала серебряным призером в беге на 400 м. Ее результат 55.20 секунды превышает норматив мастера спорта. Тренирует Викторию заслуженный мастер спорта Алексей Волгин, для которого это первый подготовленный призер первенства России.