Владимирских изобретателей наградят премиями имени Дегтярева

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Новую областную премию утвердил губернатор. Как говорится в указе, утвердить областные премии решили в честь признания заслуг конструктора-оружейника Василия Дегтярева и целях популяризации науки. Ежегодно три премии по сто тысяч рублей будут вручать за достижения в области науки техники. Также награжденные получат памятные медали. Определять тех, кто достоин награды, будет специальная комиссия, куда войдут ученые, производственники, руководители научных и технических организаций, а все расходы понесет областной бюджет. Кстати ,претендовать на премию смогут не только авторы научных трудов и изобретатели, работавшие в одиночку, но и целые коллективы – до десяти человек.