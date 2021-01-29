Молодой маме из Коврова пришлось в суде доказывать право на получение пособий

Ковровская мама обратилась в городской отдел соцзащиты, чтобы получить ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка. Но ей отказали: формально у ребенка был отец, а с учетом его зарплаты выходило, что среднедушевой доход в семье на человека выше, чем полтора прожиточных минимума. А значит, пособие не положено. При этом ни сотрудников соцзащиты, ни Ковровский городской суд, куда обратилась мама, не смутило, что она не замужем, с отцом ребенка не живет и семейные отношения не поддерживает. Суд посчитал, для назначения ежемесячной выплаты подлежат учету доходы родителей ребенка независимо от факта совместного проживания и заключения брака с матерью ребенка. Но во Владимирском областном суде такие выводы посчитали неправомерными, посчитали, что отец ребенка не является членом семьи молодой мамы. Теперь по решению суда молодой маме все же назначат пособие.