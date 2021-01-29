Во Владимирской области уменьшили прожиточный минимум

Во Владимирской области утвердили новую величину прожиточного минимума на 2021 год, которая действует с 1 января. Теперь на душу населения прожиточный минимум составляет 11093 рубля, для трудоспособного населения – 12085, для пенсионеров – 9303, для детей – 11294. Соответствующее постановление уже подписал губернатор. Для сравнения - за третий квартал 2020 года размер прожиточного минимума был выше и составлял: на душу населения – 11178 рублей, для трудоспособного населения – 12180 рублей, для пенсионеров – 9360 рублей, для детей – 11400 рублей. Напомним, величина прожиточного минимума учитывается при назначении пособий и признании малоимущими.