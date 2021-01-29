Технопарк «Кванториум-33» приглашает на день открытых дверей

В международный день без интернета технопарк приглашает детей от пяти лет и подростков на несколько увлекательных занятий и мастер-классов. Можно будет поработать с 3D ручкой, попробовать себя в роли ювелира, изучить микромир и больше узнать про биотранспорт будущего. Порадует подростков и мастер-класс «Физика проще, чем ты думаешь», на котором ребята смогут смоделировать физические явления и столкновения в специальной программе. К роме того, все желающие смогут поиграть в настолки и подвижные игры. Мероприятия стартуют в 12:00 и продлятся до 16:00. В это же время состоится награждение участников и победителей онлайн-конкурса «Сеть Интернет: что я знаю о ней?», который будет запущен на интернет-ресурсах детского технопарка «Кванториум-33» (на сайте и в ВК) 29 января и продлится до 31 января. Прийти на день открытых дверей смогут все желающие – вход свободный.