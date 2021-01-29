В Меленковском районе мать расправилась с дочерью на глазах ребенка

Пятидесятичетырехлетняя жительница Меленковского района обвиняется в убийстве. По версии следствия, утром 23 января родственники вместе выпивали за столом. Потом женщина решила прекратить пить алкоголь и непререкаемым тоном заявила об этом своей тридцатидвухлетней дочери. Но та категорическим запретом не прониклась, между родственницами вспыхнула ссора и мать, взяв нож, ударила в грудь взрослую дочь на глазах у маленького ребенка. От раны дочь скончалась на месте происшествия, ее мать по ходатайству следователя взяли под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.