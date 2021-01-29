В Гусь-Хрустальном осудят троих грабителей

Завершено расследование уголовного дела в отношении 26, 35 и 40-летних жителей Гусь-Хрустального. Их обвинили в умышленном причинении легкого вреда здоровью, краже и грабеже. По данным УМВД по Владимирской области, в мае прошлого года 26 и 40-летние обвиняемые проникли на территорию производственного цеха и украли металл. После его вывезли на машине и сдали в пункт приема лома.

Уже с другим 35-летний знакомым 40-летний мужчина украл пять металлических профнастилов из склада, которые также были сданы в пункт приема. Кроме того, в ходе следствия выяснилось, что 35-летний житель в своем доме поссорился с двумя друзьями и ударил их. Также установлена его причастность к краже мобильного телефона из квартиры местной жительницы.

Троих мужчин задержали в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории города. Уголовное дело направлено в суд.