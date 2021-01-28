Во Владимирской области ищут нового директора департамента имущественных и земельных отношений

28 января стал последним рабочим днем директора департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области: Павел Панфилов решил покинуть областную администрацию по своей инициативе. Губернатор Владимир Сипягин уже подписал распоряжение. Заместитель губернатора Аркадий Боцан-Харченко, курирующий деятельность этого департамента, сообщил, что уже начат подбор нового руководителя департамента. Планируется найти специалиста, обладающего нужными знаниями и опытом в сфере закупочной деятельности, имущественных и земельных отношений. Напомним, департамент имущественных и земельных отношений Владимирской области занимается приобретением имущества и земельных участков в государственную собственность Владимирской области, оформлением прав региона на имущество, в том числе на земельные участки, ведет учет объектов госсобственности области, а также решает ряд других смежных вопросов.