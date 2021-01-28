Владимирцы экономят на продуктах и реже едят в кафе

Владимирстат отмечает, что в 2020 году продуктов и товаров продали меньше, чем в 2019. Продажи продуктов, включая напитки, и табачные изделия уменьшились на полтора процента, непродовольственных товаров - на 4,6 процентов. За прошлый год торгующими организациями, индивидуальными предпринимателями, а так же розничными рынками и ярмарками Владимирской области было реализовано товаров почти на 240 миллиардов рублей - это на 3% меньше чем в 2019 году. А оборот общественного питания упал на 20 с лишним процентов – с одиннадцати с половиной миллионов с лишним в 2019 году до 9387,4 миллионов рублей в 2020.