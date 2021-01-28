С 1 февраля Владимирский госуниверситет частично выходит с дистанционного обучения

Новый учебный семестр во Владимирском государственном университете начнется 1 февраля в очном формате. С дистанционного обучения выходят студенты бакалавриата и специалитета. Магистранты и аспиранты продолжают лекции с использованием дистанционных технологий до особого распоряжения.

Студенты колледжа и отделения среднего профессионального юридического образования возвращаются к очному формату 8 февраля. Студенты очно-заочной, заочной форм обучения продолжают учиться с применением дистанционных технологий. Такие же правила и для Муромского института ВлГУ, сообщает пресс-служба опорного университета.

Студенты должны будут соблюдать все санитарные требования, включая ношение масок и социальную дистанцию. Пока все культурные мероприятия в очных форматах остаются под запретом.