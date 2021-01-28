Владимирец снял редкие кадры зимней охоты ласки в Загородном парке

Фото: Сергей Волков

Владимирский фотограф Сергей Волков, который ведет в социальных сетях группу о животных и природе, на днях разместил фотографии белоснежной ласки, а также видео, где зверек охотится и прыгает по сугробам. Сергей увидел ласку в Загородном парке и сразу достал камеру. Несмотря на то, что зверь метался от одной норы к другой, фотограф успел сделать редкие кадры.

- Это миниатюрное и милое создание является бесстрашным, кровожадным и ловким хищником. Милый с виду зверек совершенно не оправдывает свое название. У ласки тонкое и удлиненное тело, короткие лапки с острыми когтями, а также длинная и тонкая шея, заканчивающаяся узкой головой. Такое строение тела позволяет ласке охотиться в норах на грызунов. Зверек активен в любое время суток. Ласка нападает не только на мышей, но и на животных, которые гораздо крупнее ее, - отмечает Сергей.