Петушинскому нотариусу не стали смягчать приговор

Апелляционные жалобы на приговор Петушинского районного суда подали сам осужденный нотариус и его защитники, которые просили суд высшей инстанции вынести оправдательный приговор. Жалобы подали и потерпевшие – они посчитали назначенное наказание чрезмерно мягким. Напомним, в ноябре прошлого года суд признал частного нотариуса виновным в использовании своих полномочий вопреки задачам своей деятельности и причинении существенного вреда правам и законным интересам граждан. Он, не проверяя полномочий клиента, заверил подлинность подписи в заявлении о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре регистрации юридических лиц. Ему назначили штраф - сто тысяч рублей, а также лишили права заниматься нотариальной деятельностью на один год. Определением Владимирского областного суда приговор Петушинского районного суда оставлен без изменения, а апелляционные жалобы осужденного, защитников и потерпевших - без удовлетворения.